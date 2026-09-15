Ιορδάνης Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: Τώρα θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;

Με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησαν και σήμερα την εκπομπή τους στο Mega ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά και στις απουσίες που υπήρξαν, όπως του Σάκη Ρουβά και της Δέσποινας Βανδή.

Ι.Χ.: Να σε ρωτήσω κάτι; Εγώ τώρα θα το πω, μπορεί να είναι και κακία, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;

Α.Β.: Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε.

Ι.Χ.: Μου έκανε εντύπωση… Έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά…

Α.Β.: Νομίζω πως ούτε η Δέσποινα Βανδή ήταν. Εντάξει, και οι καλλιτέχνες έχουν διάφορες υποχρεώσεις, δεν ξέρεις πού μπορεί να ήταν ο καθένας.

Ι.Χ.: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.

Κλείνοντας, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είπε: «Εμένα δεν μου άρεσε που τον έβαλαν μέσα στη νεκροφόρα και έτρεχε η νεκροφόρα…».