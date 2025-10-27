Ιωάννα Τούνη: Βραδινή έξοδος με τον νέο της σύντροφο για την ονομαστική εορτή του – Δείτε τις φωτογραφίες

Μια βραδινή έξοδο με τον νένο της σύντροφο πραγματοποίησε χθες Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είχε την ονομαστική εορτή του και το γιόρτασε με την αγαπημένη του.

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάστηκε και βγήκε dinner date με το αγόρι της -τον Ρόμπι όπως τον αποκαλεί- για να γιορτάσουν μαζί.

«Σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει ο Δημήτρης… Ετοιμάζομαι για dinner date!» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της, από το οποίο δεν έλειπαν οι αναρτήσεις από το ρομαντικό δείπνο.

Δείτε τις φωτογραφίες: