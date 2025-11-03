Ιωάννα Τούνη: “Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό” – Η συγκινητική ανάρτηση για τον γάμο της Στέλας Πάσσαρη

Μια πολύ συγκινητική ημέρα ήταν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου για την Ιωάννα Τούνη, καθώς είχε τη χαρά να παντρέψει την καλύτερη φίλη της, Στέλα Πάσσαρη με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σωτήρη.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και νονά του Πάρη ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον personal trainer, με την γνωστή Influencer να είναι πλάι της καθ’ όλη την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ιωάννα Τούνη έκανε την πρώτη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά την κουμπαριά με την κολλητή της, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία της νύφης.

«Η πρώτη της παρέας μας που παντρεύτηκε και ήμουν εκεί, κουμπάρα, φίλη, αδερφή… Δεν μπορώ να περιγράψω τη συγκίνηση! Να βλέπω την κολλητή μου να λάμπει, να ζει το δικό της παραμύθι, και να συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα μεγαλώσαμε, αλλά και πόσο όμορφα εξελίσσονται όλα όταν είναι με αγάπη.

Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό… και χαίρομαι με την χαρά της κολλητής μου λες και είναι δική μου – και ακόμα παραπάνω! Σ’ αγαπώ για πάντα @stela_passari. Άντε και ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ!» γράφει η Ιωάννα Τούνη.