Ιωάννα Τούνη: Έφτιαξε τα πρώτα μελομακάρονα με τον γιο της, Πάρη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη μπήκε στην κουζίνα του σπιτιού της για να φτιάξει το γλύκισμα των γιορτών, μελομακάρονα.

Η γνωστή influencer μέσα από τις αναρτήσεις της στο instagram μοιράστηκε βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της τονίζοντας πως η συνταγή πέτυχε. Όπως θα δεις παρακάτω η Ιωάννα Τούνη ετοίμασε μελομακάρονα με καρύδι και μέλι αλλά και με μαύρη σοκολάτα.

Δες τα παρακάτω βίντεο:

