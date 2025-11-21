Ιωάννα Τούνη: Έφτιαξε τα πρώτα μελομακάρονα με τον γιο της, Πάρη – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Η Ιωάννα Τούνη μπήκε στην κουζίνα του σπιτιού της για να φτιάξει το γλύκισμα των γιορτών, μελομακάρονα.
Η γνωστή influencer μέσα από τις αναρτήσεις της στο instagram μοιράστηκε βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της τονίζοντας πως η συνταγή πέτυχε. Όπως θα δεις παρακάτω η Ιωάννα Τούνη ετοίμασε μελομακάρονα με καρύδι και μέλι αλλά και με μαύρη σοκολάτα.
Δες τα παρακάτω βίντεο:
