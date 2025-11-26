Ιωάννα Κωνσταντινίδου: Δέχθηκα επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από δυο άτομα μέχρι τα 10 μου χρόνια, ήμουν παραμελημένο παιδί

Την Ιωάννα Κωνσταντινίδου φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τη νύχτα της Τρίτης, στο πλατό της εκπομπής The 2night Show που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η γοητευτική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια μίλησε από καρδιάς για την κακοποίηση που υπέστη σε πολύ τρυφερή ηλικία από πρόσωπα του κοντινού της περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Κωνσταντινίδου εξομολογήθηκε αρχικά πως “πέρασα εξαιρετικά δύσκολα στην παιδική μου ηλικία. Είχα κακοποίηση και ήταν στην ηλικία των 7 έως 10 χρονών. Ήταν επαναλαμβανόμενη, δύο ήταν αλλά ο ένας σαφώς μεγαλύτερος μου και γείτονας πουείχε πρόσβαση σε μένα”.

“Δεν ήταν δύσκολο να έχει πρόσβαση γιατί ήμουν κάπως παραμελημένη, ως παιδί. Οι γονείς μου δούλευαν πάρα πολύ, χώρισαν και μετά έμενα με την γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου. Εκεί δεν ήταν πολύ ευχάριστα τα πράγματα γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζουν διαφορετικά, σαφώς σκληραγωγημένοι”.