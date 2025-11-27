MENOY

Ηλίας Μπόγδανος: Ο γάμος δεν θα γίνει σύντομα, πάμε για το 2027 και βλέπουμε

THESTIVAL TEAM

Στο MadWalk 2025 έδωσε το παρών το βράδυ της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, ο Ηλίας Μπόγδανος. Ο γνωστός μουσικός και τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον επερχόμενο γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

«Ο γάμος σίγουρα δε θα γίνει σύντομα. Σίγουρα όχι φέτος το καλοκαίρι. Έγινε η πρόταση οπότε κερδίσαμε λίγο χρόνο. Πάμε σίγουρα για το 2027 και βλέπουμε», είπε αρχικά ο Ηλίας Μπόγδανος.

Ο Ηλίας Μπόγδανος είπε στη συνέχεια: «Παιδιά, λείπουμε όλη την ώρα. Είμαστε σε περιοδεία εγώ, η Αλεξάνδρα έχει ξεκινήσει μια εταιρεία που κάνει μαγειρική για παιδάκια οπότε κι αυτή πήζει.

Προτιμούμε να το κάνουμε λίγο πιο ήρεμα κάποια στιγμή που θα έχουμε και οι δυο χρόνο, να το κάνουμε λίγο πιο ωραία».

