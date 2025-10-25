Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Βίκυ Καγιά: Δεν με ενδιαφέρει τι είπε, εύχομαι να είναι καλά και να της περάσει ό,τι είχε
THESTIVAL TEAM
Για τη Βίκυ Καγιά απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους δημοσιογράφους που την συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν πετάξει για το Μιλάνο.
«Δεν βλέπω podcast, δεν προλαβαίνω. Ζητώ χίλια συγγνώμη, φαίνονται πολύ ωραία αλλά δεν τα έχω δει. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε, εύχομαι να είναι καλά και να της περάσει ό,τι είχε. Να είναι καλά, εύχομαι το καλύτερο σε όλους.
Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε εδώ στις κάμερες. Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε. Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Λείπεις”: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τα τέσσερα χρόνια από την απώλεια της
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σημαντικός κίνδυνος” η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
- Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ