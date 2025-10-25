MENOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Βίκυ Καγιά: Δεν με ενδιαφέρει τι είπε, εύχομαι να είναι καλά και να της περάσει ό,τι είχε

THESTIVAL TEAM

Για τη Βίκυ Καγιά απάντησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στους δημοσιογράφους που την συνάντησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν πετάξει για το Μιλάνο.

«Δεν βλέπω podcast, δεν προλαβαίνω. Ζητώ χίλια συγγνώμη, φαίνονται πολύ ωραία αλλά δεν τα έχω δει. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε, εύχομαι να είναι καλά και να της περάσει ό,τι είχε. Να είναι καλά, εύχομαι το καλύτερο σε όλους.

Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε εδώ στις κάμερες. Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε. Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

