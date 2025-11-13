Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Αν έκαναν πρόταση σε κάποιον άλλον για το Shopping Star και δε μου το έλεγαν, θα με ενοχλούσε”

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο fashion show του Λάκη Γαβαλά, στο πλαίσιο της Athens Fashion Week και εκεί τη συνάντησαν οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM αναφέρθηκε ότι δεν έχει οικειοποιηθεί το Shopping Star, τονίζοντας ότι το κανάλι θα κάνει την επιλογή.

«Στο προσκήνιο το φέρνετε εσείς, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Εμείς τα έχουμε πει για το Shopping Star χρειάζεται χρόνο, ξεκούραση και ανανέωση και όταν θα τα έχουμε αυτά κι αν θα είναι σωστά και ωραία και αρέσουν σε όλους μας, τότε τα νέα θα βγουν από τον σταθμό. Από κει και πέρα οτιδήποτε άλλο είναι φήμες», ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όσον αφορά στις φήμες που θέλουν να παρουσιάζει το Shopping Star η Μπέττυ Μαγγίρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν ξεκάθαρη. «Με έχουν ξαναρωτήσει για αυτό. Η Μπέττυ Μαγγίρα διέψευσε ότι δέχτηκε πρόταση για το Shopping Star. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τη γυναίκα με κάτι που δεν την αφορά, αλλά την αγαπάμε όπως και να ΄χει την Μπέττυ, την λατρεύουμε, είναι υπέροχη».

Στη συνέχεια, το μοντέλο είπε: «Αν έκαναν πρόταση σε κάποιον άλλον για το Shopping Star και δε μου το έλεγαν θα με ενοχλούσε. Αλλά αυτά τα προγράμματα ανήκουν στον σταθμό, δεν ανήκουν στους ανθρώπους που τα παρουσιάζουν, την ίδια δουλειά κάνουμε. Δεν είναι δικό μου, δεν το έχω οικειοποιηθεί με την έννοια μόνο εγώ θα πω τι γίνεται και μόνο εγώ θα πω τι θα κάνουμε, εφόσον βρούμε ότι ανανεώνεται και γίνεται κάτι άλλο με χαρά να κάνω ξανά αυτό το πρόγραμμα. Αν το κανάλι θέλει κάτι άλλο είναι στην ευχέρεια του».