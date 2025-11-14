Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγωγή μαμούθ στην Έλενα Χριστοπούλου, της ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον δικαστικό πόλεμο ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου, σε συνέχεια της επίδειξης των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πρώην συνεργάτιδες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του nassosblog.gr, το μοντέλο, παρουσιάστρια και κριτής του GNTM κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εναντίον της μάνατζερ αγωγή – μαμούθ ζητώντας 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη αλλά και μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα αδικήματα της:

«Κακουργηματικής υπεξαίρεσης άνω των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, κακουργηματική πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, κακουργηματική παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαγωγή εγγράφων».

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζητά την ποινική δίωξη της Έλενας Χριστόπουλου ως νόμιμης αντιπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας που είχε αναλάβει να κλείνει δουλειές για λογαριασμό του μοντέλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Νάσου Γουμενίδη, στη μήνυση των 30 σελίδων -όπως αναφέρεται- έχουν βρεθεί 7 συμβάσεις με πλαστές υπογραφές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Υπογραφές δεν έχουν τεθεί δια χειρός Ηλιάνας Παπαγεωργίου», αναφέρει ο δικαστικός γραφολόγος καθηγητής Παύλος Κηπουράς. Όπως επισημαίνεται και στην έκθεση από εταιρεία ορκωτών λογιστών καταγράφεται υπεξαίρεση του ποσού ύψος τουλάχιστον 305.482,68 ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην αγωγή που έχει καταθέσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρει μεταξύ άλλων πως «η δεύτερη μητέρα μου ήταν ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική σταθερότητα και την προσωπικότητά μου. Μου έσκαβε τον λάκκο. Λάβωσε την εικόνα μου στο χώρο των media και ο περίγυρος με αντιμετώπιζε ως άτομο μειωμένης αντίληψης».

Ο δημοσιογράφος είπε στον ΑΝΤ1:

«Πέραν της αγωγής ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που διεκδικεί η κα Παπαγεωργίου από την κα Χριστοπούλου, εκκρεμεί και μία μήνυση. Θα κληθεί λοιπόν η κα Χριστοπούλου να δώσει εξηγήσεις. {…} Υπάρχει και κάτι άλλο που θα προκαλέσει σοκ αν επιβεβαιωθεί. Πέραν της κακουργημετικής υπαιξέρεσης, εγκαλεί την κα Χριστοπούλου και για κακουργηματική πλαστογραφία, σύμφωνα με την κα Παπαγεωργίου. Στη μήνυση των 30 σελίδων, έχουν βρεθεί 7 συμβάσεις με πλαστές υπογραφές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου».