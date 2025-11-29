Η Τζέσικα Σίμπσον πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών με τον πρώην σύζυγό της – Η συνάντηση δέκα μήνες μετά τον χωρισμό τους

Μαζί πέρασαν την Ημέρα των Ευχαριστιών η Τζέσικα Σίμπσον και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Έρικ Τζόνσον, σχεδόν δέκα μήνες μετά τον χωρισμό τους, δείχνοντας ότι παραμένει κοινή προτεραιότητα η οικογένειας τους.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκάλυψε η ίδια την κοινή τους παρουσία στο οικογενειακό τραπέζι, όταν εθεάθη την Παρασκευή στο αεροδρόμιο LAX και απάντησε στις ερωτήσεις του TMZ για το πώς πέρασε την πρώτη τους Ημέρα των Ευχαριστιών μετά τη διάλυση του γάμου τους.

Μιλώντας στο μέσο, η Τζέσικα Σίμπσον ανέφερε πως το δείπνο έγινε στο σπίτι της μητέρας της. Όταν ρωτήθηκε αν παρών ήταν και ο Έρικ Τζόνσον, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Φυσικά!». Η ίδια πρόσθεσε: «Είναι ο πατέρας των παιδιών μου», συμπληρώνοντας: «Η οικογένεια είναι πάνω απ’ όλα».

Η Τζέσικα Σίμπσον και ο Έρικ Τζόνσον χώρισαν τον Ιανουάριο, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Τότε, η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας είχε μιλήσει στο περιοδικό People, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι βίωνε μια δύσκολη περίοδο. «Ο Έρικ κι εγώ ζούμε χωριστά, προσπαθώντας να διαχειριστούμε μια επώδυνη κατάσταση στον γάμο μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση, είχε ξεκαθαρίσει πως ό,τι κι αν συνέβαινε μεταξύ τους, τα παιδιά τους αποτελούσαν απόλυτη προτεραιότητα: «Τα παιδιά μας είναι πρώτα και επικεντρωνόμαστε σε ό,τι είναι καλύτερο γι’ αυτά. Είμαστε ευγνώμονες για όλη την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνουμε αυτό τον καιρό και εκτιμούμε την ιδιωτικότητα, καθώς προσπαθούμε να το διαχειριστούμε ως οικογένεια».