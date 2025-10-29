Η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχτηκε την πλαστική επέμβαση που σχεδιάζει μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι σκοπεύει να κάνει πλαστική επέμβαση στο στήθος, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με το «The New Yorker», η 35χρονη ηθοποιός έχει στο μυαλό της την επέμβαση για τον Νοέμβριο. Όπως είπε, το σώμα της δεν ήταν το ίδιο μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ.

«Μετά το πρώτο παιδί, σχεδόν όλα επανήλθαν», είπε αναφερόμενη στον πρωτότοκο γιο της, Σάι. «Με το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε». Η Λόρενς αποκάλυψε επίσης ότι μέσα στην άνοιξη πρόκειται να γυρίσει μια γυμνή σκηνή, έναν χρόνο μετά τη γέννα, αλλά διευκρίνισε πως θα έκανε την επέμβαση ακόμα κι αν δεν ήταν διάσημη, όπως αναφέρει η Page Six. «Ίσως να μην έτρεχα τόσο για το ραντεβού, αλλά νομίζω πως ναι», σημείωσε.

Όσον αφορά τις επεμβάσεις που έχει ήδη κάνει, είπε ότι κάνει botox, αλλά προσέχει να μπορεί να «χρησιμοποιεί το μέτωπό της για τις εκφράσεις που χρειάζεται ως ηθοποιός. Εξήγησε ότι αποφεύγει τα fillers γιατί φαίνονται στην κάμερα, ενώ δεν απέκλεισε lifting στο μέλλον, αντιθέτως φάνηκε να το σκέφτεται θετικά: «Αλλά πιστέψτε με, θα κάνω», είπε γελώντας.

Η σταρ των «Hunger Games» δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το όνομα του δεύτερου παιδιού της, αν και πρόσφατες φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη αποκάλυψαν ένα μπρελόκ με χάντρες που έγραφαν «Louie», δίπλα σε ένα άλλο που έγραφε «Cy», το όνομα του πρωτότοκου γιου της.

Η Λόρενς είχε μιλήσει και για τις δυσκολίες της μητρότητας στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο, όπου προωθούσε τη νέα της ταινία «Die My Love», στην οποία υποδύεται μια νέα μητέρα που βιώνει επιλόχεια κατάθλιψη και ψύχωση. «Είχα μόλις γεννήσει το πρώτο μου παιδί και δεν υπάρχει κάτι σαν την επιλόχεια», είπε. «Είναι εξαιρετικά μοναχικό, κάτι πολύ ιδιαίτερο».

Η ταινία γυρίστηκε ενώ η Λόρενς ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η ίδια τόνισε πως η μητρότητα «τα αλλάζει όλα». «Είναι σκληρό και απίστευτο μαζί», είπε. «Δεν είναι μόνο ότι επηρεάζουν κάθε απόφαση σχετικά με το αν θα δουλέψω, πού θα δουλέψω, πότε θα δουλέψω, αλλά μου έδειξαν πόσα μπορώ να νιώσω. Η δουλειά μου έχει να κάνει με το συναίσθημα».

Και πρόσθεσε: «Είναι σαν να έχεις μια πληγή, είσαι τόσο ευαίσθητη. Τα παιδιά μου άλλαξαν τη ζωή μου, προφανώς προς το καλύτερο, και με άλλαξαν και δημιουργικά. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να γίνει ηθοποιός».

