Η Ριάνα φεύγει από το Λος Άντζελες μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της

|
Από το Λος Άντζελες αποχώρησε η Ριάνα, μετά το περιστατικό επίθεσης με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η τραγουδίστρια εγκαταλείπει προσωρινά την πόλη, ενώ συνεχίζεται η έρευνα των Aρχών μετά το συμβάν της Κυριακής 8 Μαρτίου. Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τους πυροβολισμούς έξω από την οικία της σταρ.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ριάνα εθεάθη να επιβιβάζεται σε πτήση και να φεύγει από το Λος Άντζελες. Φωτογραφίες δείχνουν τσάντες της να φορτώνονται σε οχήματα και να οδηγούνται στο αεροδρόμιο του Βαν Νάις.

Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ύποπτη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε πολλαπλές φορές κατά της έπαυλης της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας από το αυτοκίνητό της.

Η Ortiz είχε εκφράσει μία εμμονική στάση κατά της Ριάνα λίγο καιρό πριν από την επίθεση μέσω αναρτήσεων στα social media. Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο δείχνουν ότι η 35χρονη είχε πει κατά της σταρ μεταξύ άλλων «Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

Η Ivanna Lisette Ortiz βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση, ενώ έχει οριστεί εγγύηση 10.225.000 δολαρίων.

