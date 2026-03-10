Η Ριάνα φεύγει από το Λος Άντζελες μετά τους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της

Από το Λος Άντζελες αποχώρησε η Ριάνα, μετά το περιστατικό επίθεσης με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η τραγουδίστρια εγκαταλείπει προσωρινά την πόλη, ενώ συνεχίζεται η έρευνα των Aρχών μετά το συμβάν της Κυριακής 8 Μαρτίου. Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τους πυροβολισμούς έξω από την οικία της σταρ.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ριάνα εθεάθη να επιβιβάζεται σε πτήση και να φεύγει από το Λος Άντζελες. Φωτογραφίες δείχνουν τσάντες της να φορτώνονται σε οχήματα και να οδηγούνται στο αεροδρόμιο του Βαν Νάις.

Rihanna Appears to Leave Town Amid Shooting Investigation At Her Home https://t.co/ZJQD4CQUj4 pic.twitter.com/6lOZI7tRdN — TMZ (@TMZ) March 10, 2026

Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η ύποπτη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε πολλαπλές φορές κατά της έπαυλης της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας από το αυτοκίνητό της.

Η Ortiz είχε εκφράσει μία εμμονική στάση κατά της Ριάνα λίγο καιρό πριν από την επίθεση μέσω αναρτήσεων στα social media. Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο δείχνουν ότι η 35χρονη είχε πει κατά της σταρ μεταξύ άλλων «Ριάνα, όταν πεθάνεις, ο Θεός θα με οδηγήσει στο μέλλον μου».

Η Ivanna Lisette Ortiz βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση, ενώ έχει οριστεί εγγύηση 10.225.000 δολαρίων.