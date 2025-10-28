MENOY

Η Nelly Furtado αποσύρεται από τη μουσική σκηνή μετά από 25 χρόνια λόγω σχολίων για το σώμα της

THESTIVAL TEAM

Η τραγουδίστρια Nelly Furtado ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις μετά τα σχόλια «body shaming».

Η 46χρονη τραγουδίστρια, γνωστή από επιτυχίες όπως «Maneater», «Say It Right» και «Promiscuous Girl», γνωστοποίησε ότι δεν θα συνεχίσει να εμφανίζεται ή να κυκλοφορεί νέα μουσική, μετά από 25 χρόνια πορείας στη μουσική βιομηχανία.

«Αποφάσισα να απομακρυνθώ από τις ζωντανές εμφανίσεις για το προσεχές διάστημα και να ακολουθήσω άλλες δημιουργικές και προσωπικές διαδρομές, που θεωρώ πως ταιριάζουν καλύτερα στη νέα φάση της ζωής μου» είπε.

Και συνέχισε: «Απόλαυσα απεριόριστα την καριέρα μου και εξακολουθώ να αγαπώ τη δημιουργία μουσικής – πάντα τη θεωρούσα ένα χόμπι που είχα την τύχη να μετατρέψω σε επάγγελμα. Θα αυτοπροσδιορίζομαι ως τραγουδοποιός για πάντα».

Η ανακοίνωσή της ήρθε έπειτα από ένα κύμα διαδικτυακών σχολίων και δημοσιευμάτων σχετικά με το σώμα και το βάρος της.

