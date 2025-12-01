Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

Το όνομά της επέλεξε να αλλάξει η Μίλι Μπόμπι Μπράουν μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, ανακοινώνοντας σε συνέντευξή της, πώς θέλει πλέον να την προσφωνούν.

Κατά την προώθηση της 5ης σεζόν του «Stranger Things», η ηθοποιός και ο συμπρωταγωνιστής της, Νόα Σναπ απάντησαν σε ερωτήσεις ο ένας για τον άλλον σε βίντεο στο YouTube για το VT. «Νόα, ποιο είναι το πλήρες όνομα της Μίλι;» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον ηθοποιό και στενό φίλο της Μπράουν, με εκείνον να απαντάει ότι το όνομά της είναι «Μίλι Μπόνεϊ Μπράουν».

Η ηθοποιός ωστόσο, επισήμανε ότι το όνομά της έχει πλέον αλλάξει. «Μίλι Μπόνεϊ Μπόμπι Μπράουν Μπον Tζόβι;» μάντεψε ο Σναπ, με εκείνη να του τονίζει να «κόψει το Μπράουν». «Κόψε το Μπόμπι και κόψε το Μπράουν. Είναι απλώς Μίλι Μπόνεϊ Μπον Τζόβι», εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι».

Δείτε το βίντεο



Η Μπράουν παντρεύτηκε με τον Μπον Τζόβι το 2024 και το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί μέσω υιοθεσίας το καλοκαίρι του 2025. Σήμερα, οι τρεις του ζουν σε φάρμα στην Τζόρτζια.

Σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξη της Μπράουν, εκείνη και ο Τζέικ Μπον Τζόβι είχαν αντιληφθεί από την αρχή της σχέσης τους ότι είχαν κοινά σχέδιά για το μέλλον. «Ήμασταν αρκετά ενωμένοι όταν μπήκαμε σε αυτό. Μιλήσαμε για τις πολιτικές μας απόψεις, τι είδους οικογένεια θέλουμε να δημιουργήσουμε, τι σπίτι θέλουμε να φτιάξουμε, τι είδους σχέση αναζητούμε, τι καριέρες θέλουμε. Είναι μια τόσο σημαντική απόφαση, και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι παίρναμε τη σωστή. Το ήξερα ότι ήταν. Πάντα ένιωθα ότι ήταν το σωστό μαζί του» είχε δηλώσει η ηθοποιός.

Πηγή: protothema.gr