LIFESTYLE

Η Κίρα Νάιτλι παρουσίασε τη μέθοδο που εφαρμόζει για να μάθει ως δυσλεκτική τα λόγια για έναν ρόλο

THESTIVAL TEAM

Τη μέθοδο που ακολουθεί για να μάθει τα λόγια της για έναν ρόλο περιέγραψε η Κίρα Νάιτλι. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός που στην παιδική της ηλικία διαγνώστηκε με δυσλεξία ήταν καλεσμένη στο «The Graham Norton Show» και εξήγησε ότι οι εικόνες είναι το κλειδί για να αποστηθίσει ένα σενάριο.

«Σχεδιάζω πολύ, έχω δυσλεξία, οπότε μαθαίνω τα λόγια μου ακούγοντάς τα και, όσο ακούω, σχεδιάζω. Όσο πιο λεπτομερές είναι το σχέδιο, τόσο καλύτερα “μπαίνουν” οι ατάκες στο κεφάλι μου», σημείωσε η 40χρονη σταρ.

Η Νάιτλι μοιράστηκε επίσης ότι η αγάπη της για το σχέδιο την ενέπνευσε να γράψει ένα νέο παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στις κόρες της, τη δεκάχρονη Έντι και την πεντάχρονη Ντελάιλα, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Τζέιμς Ράιτον.

«Στη μεγαλύτερη κόρη μου δεν άρεσε καθόλου ο ύπνος, οπότε κάθε βράδυ για μήνες της ζωγράφιζα μια εικόνα για να ξυπνά και να τη βλέπει. Μετά άρχισε να ζητά συγκεκριμένα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πουλιού που θα μπορούσε να πάρει το μωρό μακριά. Σκέφτηκα ότι καλύτερα να γράψω ένα βιβλίο για να μπορέσω να πάρω το μωρό πίσω», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κίρα αποκάλυψε επίσης ότι τα παιδιά της δεν θέλουν να τη δουν στην ταινία «Καν’το όπως ο Μπέκαμ», παρότι αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο. Όπως είπε: «Συνεχίζω να προσπαθώ να πείσω τις δικές μου κόρες να το δουν, αλλά είναι κάπως: “Εντάξει είσαι, θα δούμε το Euro αντί γι’ αυτό!”».

