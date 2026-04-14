Η Κέιτ Μπλάνσετ ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των βραβείων Ολιβιέ

THESTIVAL TEAM

Το μεσαίο της δάχτυλο ύψωσε σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των βραβείων Ολιβιέ η Κέιτ Μπλάνσετ, με τη στιγμή να απαθανατίζεται σε βίντεο και να γίνεται viral.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο Royal Albert Hall για την τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Απριλίου και ενώ ένας από τους φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο της φώναζε, εκείνη αρχικά παραμένοντας ψύχραιμη του ζήτησε να σταματήσει.

Όταν όμως εκείνος συνέχισε, η ίδια απάντησε υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο προς το μέρος του, μια κίνηση που προκάλεσε γέλια από τους παρευρισκόμενους.

Πηγή: Protothema.gr

