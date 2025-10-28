MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Jessie J αποκάλυψε ότι αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού: Είμαι απογοητευμένη

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Την αναβολή της δεύτερης χειρουργικής επέμβασης για τον καρκίνο του μαστού στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, αποκάλυψε η Jessie J, δηλώνοντας απογοητευμένη με τις εξελίξεις.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram ότι η αναβολή ήρθε λίγο αφότου ακύρωσε την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσει στην επέμβαση.

Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, δήλωσε αρχικά: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”».

Η Jessie J συνέχισε λέγοντας: «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βιώνει φέτος με ψυχραιμία και θετική στάση. Ανέφερε ακόμη ότι, παρά την καθυστέρηση, μπορεί πλέον να επαναπρογραμματίσει τις συναυλίες της σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά από τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπως είπε αστειευόμενη, «παρά το γεγονός ότι το στήθος μου είναι λίγο… ανομοιόμορφο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Η συγκινητική ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη για τον πατέρα του που τραυματίστηκε στο ελληνοαλβανικό μέτωπο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κένυα: Συνετρίβη αεροσκάφος, φόβοι για τουλάχιστον 12 νεκρούς

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

North Evia Pass 2025: Οι προορισμοί για τα voucher των 150 ευρώ – Πότε λήγει η προθεσμία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

Λέκκας για σεισμό 6,1 R στην Τουρκία: “Καμία επίδραση στον ελλαδικό χώρο, ούτε και στο ρήγμα της Ανατολίας”

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας