Η Jessie J αποκάλυψε ότι αναβλήθηκε η δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού: Είμαι απογοητευμένη

Την αναβολή της δεύτερης χειρουργικής επέμβασης για τον καρκίνο του μαστού στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, αποκάλυψε η Jessie J, δηλώνοντας απογοητευμένη με τις εξελίξεις.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram ότι η αναβολή ήρθε λίγο αφότου ακύρωσε την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσει στην επέμβαση.

Σε βίντεο που ανάρτησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, δήλωσε αρχικά: «Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”».

Η Jessie J συνέχισε λέγοντας: «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βιώνει φέτος με ψυχραιμία και θετική στάση. Ανέφερε ακόμη ότι, παρά την καθυστέρηση, μπορεί πλέον να επαναπρογραμματίσει τις συναυλίες της σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά από τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπως είπε αστειευόμενη, «παρά το γεγονός ότι το στήθος μου είναι λίγο… ανομοιόμορφο».