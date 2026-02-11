MENOY

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τις διακοπές με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία – Έκανε πρώτη φορά βόλτα με αερόστατο

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να απολαμβάνει το ρομαντικό της ταξίδι με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, στη Σαουδική Αραβία. Ο δεύτερος προορισμός τους μετά το Ριάντ ήταν η πόλη Αλ Ούλα, όπου βρίσκονται ακόμα βιώνοντας μοναδικές στιγμές.

Η γνωστή influencer την Τετάρτη αποκάλυψε ότι ξύπνησε από τις 05:00 τα χαράματα, προκειμένου να απολαύσει με τον αγαπημένο της μία βόλτα με αερόστατο. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι ήταν η πρώτη φορά που πέταξε με το συγκεκριμένο μέσο.

«Είναι ακόμα νύχτα έξω… Έξω ξυπνήσει από τις 5 το πρωί, γιατί σήμερα προγραμματίσαμε να πετάξουμε με αερόστατο και είναι η πρώτη μου φορά», έγραψε στο πρώτο βίντεο που μοιράστηκε την Τετάρτη (11.02.2026) η γνωστή influencer στο Instagram.

«Καλημέρα από το άγριο χάραμα. Έχω ξυπνήσει σήμερα στις 5 η ώρα το πρωί και έχουμε έρθει… να πετάξουμε αερόστατο! Λοιπόν, πάρα πολύ ενθουσιασμένη είμαι, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πετάξω με αερόστατο.

Είχα πάει και Καππαδοκία, αλλά επειδή είχα τον Παρούλη και απαγορεύεται να πετάξουν τα πολύ μωράκια, οπότε δεν μπόρεσα. Είδα τα αερόστατα από κάτω. Αλλά τώρα θα είμαι πάνω στο αερόστατο», είπε με ενθουσιασμό στο ίδιο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Αμέσως μετά, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε και πλάνα από το αερόστατο και το τοπίο της ερήμου.

