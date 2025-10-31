Η Ιωάννα Μπέλλα πόζαρε με εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα – Δείτε τη φωτογραφία

Μία νέα φωτογραφία της με εφαρμοστή ολόσωμη φόρμα δημοσίευσε η Ιωάννα Μπέλλα στα social media, αναδεικνύοντας το σώμα της: με έντονες καμπύλες και λεπτή μέση, που παραπέμπει στο πρότυπο «slim-thick» που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στα social media.

Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» κοινοποίησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο τραβήχτηκε στο Μαϊάμι. Η Ιωάννα Μπέλλα επέλεξε ένα ολόσωμο ρούχο σε καφέ απόχρωση, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με πορτοκαλί τσάντα και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Αυτό που ωστόσο τράβηξε την προσοχή είναι τα προσθετικά στους γοφούς της, χαρακτηριστικά του «slim-thick» σωματότυπου. Το συγκεκριμένο στυλ, που συνδυάζει λεπτή μέση με πιο γεμάτους γοφούς και γλουτούς, έχει καθιερωθεί διεθνώς μέσα από προσωπικότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και έχει βρει απήχηση σε πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο. Η Ιωάννα Μπέλλα φαίνεται να υιοθετεί αυτή την αισθητική.