Η Ιωάννα Μπέλλα απαντά στα σχόλια για τη σιλουέτα της: Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει και να εξελίσσεται

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Την απάντησή της στα σχόλια που προκάλεσε η φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδωσε η Ιωάννα Μπέλλα.

Μέσα από story που δημοσίευσε στη δημοφιλή πλατφόρμα, το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» σημείωσε:

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα
Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δεν με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου.
Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα, αν έβαλα” ή “έβγαλα κάτι, είναι bullying.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του – με όποιον τρόπο θέλει.
Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα Κι αυτό είναι επιλογή μου.
Σεβαστείτε το».

Ιωάννα Μπέλλα

