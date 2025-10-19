Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται “όμορφη Κυριακή” ποζάροντας άβαφη στον καναπέ της – Δείτε τις φωτογραφίες

Μία όμορφη Κυριακή ευχήθηκε η Ελένη Μενεγάκη στους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των social media.

Η παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και μοιράζεται συχνά υλικό από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στον καναπέ του σπιτιού της, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και φορώντας τις πιτζάμες της.

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Όμορφη συννεφιασμένη Κυριακή».

Δείτε τις φωτογραφίες