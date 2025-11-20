MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

|
THESTIVAL TEAM

Η Cynthia Erivo μίλησε για ένα από τα πιο δύσκολα και καθοριστικά περιστατικά της ζωής της. Σε νέα συνέντευξή της αποκάλυψε ότι σε ηλικία 16 ετών ο πατέρας της την εγκατέλειψε στον σταθμό ενός τρένου στο Λονδίνο έπειτα από έναν έντονο καβγά. Η ηθοποιός τόνισε ότι από τότε οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ και, παρά τις τυχαίες συναντήσεις τους, δεν έχουν ανταλλάξει ξανά κουβέντα. Η ιστορία περιγράφεται στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Simply More» όπου η Cynthia Erivo αναφέρει ότι ο πατέρας της την άφησε «μόνη σε έναν σταθμό του μετρό του Λονδίνου μετά από έναν καβγά για μια κάρτα για τις συγκοινωνίες». Η ηθοποιός ανέλυσε με περισσότερες λεπτομέρειες το περιστατικό όταν ήταν καλεσμένη στο podcast «We Can Do Hard Things».

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της μπορεί να ήταν σε μεγάλο βαθμό απών από την καθημερινότητά της, ωστόσο πάντοτε πλήρωνε την κάρτα των συγκοινωνιών της ώστε να μπορεί να πηγαίνει και να επιστρέφει από το σχολείο. «Μου είπε ότι δεν ήθελε να την πληρώνει πλέον και εγώ θύμωσα» σημείωσε. «Του είπα ότι είχε μόνο ένα καθήκον και δεν καταλάβαινα γιατί αρνιόταν να το κάνει».

Τη στιγμή της έντασης ένας υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων επενέβη ζητώντας της να μη μιλά με αυτό τον τρόπο στον πατέρα της. «Του είπα να ηρεμήσει και ότι δεν ξέρει τι έχει προηγηθεί» ανέφερε. Μετά από συζήτηση ο πατέρας της δέχτηκε τελικά να ανανεώσει την κάρτα της, όμως της ανακοίνωσε ότι δεν ήθελε να την ξαναδεί. Η Cynthia Erivo περιέγραψε πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε αποπροσανατολισμένη. «Μου πήρε τα εισιτήρια και έφυγε προς την απέναντι πλευρά της αποβάθρας. Ήμουν σοκαρισμένη και δεν το είχα ακόμη συνειδητοποιήσει. Δεν είχα καταλάβει ότι θα πονούσε τόσο. Αλλά όντως πόνεσε» είπε. Λίγο αργότερα, αφού προσπάθησε να μπει στο τρένο ενώ ήταν αναστατωμένη, κατευθύνθηκε κατά λάθος προς τη λάθος κατεύθυνση. «Γύρισα για να πάω στη σωστή και τον βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου. Με προσπέρασε σαν να μην με είχε δει ποτέ ξανά» ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.


Έκτοτε έχουν συναντηθεί μονάχα δύο φορές, τυχαία, σε γάμους συγγενών, όταν η Cynthia Erivo ήταν 25 και 35 ετών. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα. Η ηθοποιός επεσήμανε ότι η εγκατάλειψη εκείνης της ημέρας την έκανε να αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσπιστία τις σχέσεις της. «Ποτέ δεν ζήτησα βοήθεια. Προσπαθούσα να τα καταφέρνω μόνη μου γιατί φοβόμουν ότι αν στηριζόμουν κάπου θα με άφηναν. Έδιωχνα τους ανθρώπους πριν προλάβουν να φύγουν οι ίδιοι» είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει βαθύτερα τα συναισθήματά της και να αναθεωρήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις. «Έμαθα ότι αν κάποιος φύγει αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εγκατάλειψη. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζεται να απομακρυνθούν και αυτό δεν είναι προσωπική προσβολή. Είναι απλώς ένα μέρος του δικού τους ταξιδιού και του δικού σου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν όλοι» κατέληξε.

Πηγή: mad.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ημερίδα για τα ηχοπετάσματα αυτοκινητοδρόμων & σιδηροδρόμων σήμερα στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Η κατάθεση της χήρας του Στάθη και οι περίεργες συμπτώσεις με τα ακίνητα που επισήμανε η Εισαγγελέας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πέτρος Γκαϊδατζής: “Είμαι χάλκινος ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου”

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος – Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Χριστίνα Βραχάλη: Γνώρισα τον άντρα μου στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης – Όταν τον είδα, άνοιξε η ψυχή μου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Γερμανία: Ηγέτης της Αριστεράς προτείνει στους νέους να καπνίζουν μαριχουάνα πριν την παρουσίασή τους για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία