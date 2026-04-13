Η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε απόσπασμα από το νέο της τραγούδι που θα βγει στις 24 Απριλίου

THESTIVAL TEAM

Το νέο της τραγούδι είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει η Άννα Βίσση.

Το νέο της τραγούδι της Άννας Βίσση «Αιγαίο» αναμένεται να γίνει το νέο hit του καλοκαιρού και μέσα από τα social media η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα μικρό απόσπασμα από το κομμάτι.

«Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο, μ’ άφησες σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ’ το Αιγαίο άφησες μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω», λένε οι στίχοι.

Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι στη νέα της δισκογραφική εταιρεία «Vission Music» που ίδρυσε μαζί με την Δήμητρα Κούστα.

