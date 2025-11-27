MENOY

LIFESTYLE

Η ανάρτηση του Σταύρου Θεοδωράκη για το νέο του βιβλίο και τις… μοσχάτες τσικουδιές

THESTIVAL TEAM

«14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Σταύρου Θεοδωράκη, το οποίο έγραψε μαζί με τον Άρη Βουρβούλια.

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο» σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας, θα παρουσιαστεί επίσημα τη Δευτέρα στις 19.30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανακοίνωσε την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του με ένα πρωτότυπο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είπα στα χωριά μου ότι θα παρουσιάσω εδώ στην Αθήνα το νέο μου βιβλίο και κοιτάξτε τι μου έστειλαν: μοσχάτη τσικουδιά, παξιμάδια, αλατσολιές, γραβιέρα και κάστανα… Θα τα φάμε ψητά και ζεστά. Το βράδυ της Δευτέρας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στη Σίνα. Να είσαι εκεί», λέει ο κ. Θεοδωράκης και επισημαίνει στην αναρτήσή του ότι στο Γαλλικό Ινστιτούτο θα κεράσει τσικουδιές!

Στο βιβλίο, ο Σταύρος Θεοδωράκης, σε συνεργασία με τον Άρη Βουρβούλια, ερευνά και παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για 14 καίρια ζητήματα της χώρας. Γράφουν για τους μύθους που μας αποπροσανατολίζουν, τις λύσεις που παραβλέπονται και την αδιάψευστη αλήθεια των αριθμών.

Οι 14 θεματικές ενότητες που θίγουν οι συγγραφείς είναι: Αντιβιοτικά – Απορρίμματα – Γυναικοκτονίες – Δημογραφικό – Δικαιοσύνη – Επιδοτήσεις – Καινοτομία – Καισαρικές – Παχυσαρκία – PISA – Στεγαστικό – Τροχαία – Φοροδιαφυγή – Ψηφιοποίηση.

