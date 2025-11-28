Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – Το βίντεο που δημοσίευσε

Στο κλίμα των εορτών μπήκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της μαζί με φίλους της.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε ένα βίντεο από τη διαδικασία του στολισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, φαίνεται ντυμένη με κόκκινες καρό πιτζάμες και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι να στολίζει το δέντρο, με τη βοήθεια της παρέας της.

«Χριστουγεννιάτικη περίοδος. Το δέντρο, τα γέλια, η καλύτερη παρέα», έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

