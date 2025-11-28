MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – Το βίντεο που δημοσίευσε

|
THESTIVAL TEAM

Στο κλίμα των εορτών μπήκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η οποία στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της μαζί με φίλους της.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε ένα βίντεο από τη διαδικασία του στολισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κλιπ που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, φαίνεται ντυμένη με κόκκινες καρό πιτζάμες και ένα ποτήρι κρασί στο χέρι να στολίζει το δέντρο, με τη βοήθεια της παρέας της.

«Χριστουγεννιάτικη περίοδος. Το δέντρο, τα γέλια, η καλύτερη παρέα», έγραψε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε το βίντεο

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο

LIFESTYLE 37 λεπτά πριν

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – Το βίντεο που δημοσίευσε

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Γιατί η μύτη σας είναι πιο βουλωμένη τη νύχτα;

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Πλημμύρισε το σπίτι της λόγω της κακοκαιρίας Adel – “Έχει περάσει νερό στο πάνω πάτωμα”

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί από την φωτιά στις πολυκατοικίες – Τερματίστηκε η επιχείρηση κατάσβεσης

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι – Έγινε έρευνα στο γραφείο του για υπόθεση διαφθοράς