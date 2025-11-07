Η 31χρονη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα καλλιστεία Miss Universe – Είχε συμμετάσχει στο Big Brother

Η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.

Η 31χρονη εντυπωσιακή ξανθιά (με ύψος 1,71) βρίσκεται ήδη στην Μπανγκόκ, όπου συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες και συνεντεύξεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο των καλλιστείων.

Τον Σεπτέμβριο πήρε μέρος στα καλλιστεία «GS Hellas», όπου κατέκτησε την πρώτη θέση και τον τίτλο «Star GS Hellas 2025», εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριό της για τον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς.

Ποια είναι η Μαίρη Χατζηπαύλου που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Miss Universe

Η Μαίρη είχε εμφανιστεί πέρυσι στην τηλεόραση, στο ριάλιτι Big Brother. Αν και αρχικά είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το My Style Rocks, αποδέχτηκε την πρόταση για το ριάλιτι, καθώς, όπως είχε αναφέρει η ίδια, το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί με τον χώρο της τηλεόρασης.

Τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ ξεκίνησαν λίγο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και, παρότι εργάστηκε για μικρό διάστημα στο αντικείμενό της, σύντομα συνειδητοποίησε πως αυτός ο δρόμος δεν την εξέφραζε πραγματικά.

«Όταν άκουσα το όνομά μου, ήταν μια στιγμή ευτυχίας, ένιωσα ότι οι κόποι μου ανταμείβονται και ότι ένα νέο ταξίδι ομορφιάς σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκινά. Ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη χώρα μας στον τελικό των “Miss Universe” και να δείξω τι σημαίνει ελληνικό σθένος», δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα Espresso.

Η Μαίρη θα διεκδικήσει τη δεύτερη στέψη της Ελλάδας στον θεσμό του Miss Universe. Η τελευταία φορά που η χώρα κατάφερε να προκριθεί ήταν το 2005, με την Ευαγγελία Αραβανή, η οποία είχε κατακτήσει θέση στο Top 15 εκείνης της χρονιάς.