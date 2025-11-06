Haley Baylee για Matt Kalil: Το μέγεθος ήταν αυτό που κατέστρεψε τον γάμο μας

Σε μία εξομολόγηση γεμάτη ειλικρίνεια προχώρησε η Haley Baylee (κατά κόσμον Haley Kalil) κατά τη διάρκεια live εμφάνισής της με τον streamer Marlon Garcia στο Twitch.

Η γνωστή influencer, που χώρισε το 2022 από τον παίκτη του NFL, Matt Kalil, παραδέχθηκε πως η σχέση τους αντιμετώπιζε δυσκολίες που επηρέασαν την προσωπική τους ζωή και τελικά οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Αν και αρχικά ένιωσε άβολα να συζητήσει το θέμα προφορικά, η Baylee το κατέγραψε στο κινητό της και το έδειξε στον οικοδεσπότη του streaming, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του.

«Προσπάθησα να δοκιμάσω τα πάντα: ψυχολόγο, γιατρό, ακόμα και να λέω ψέματα ότι το απολαμβάνω. Ήταν κάπως αστείο. Ο Matt φαίνεται πως ανήκει στο 0,01% του ανδρικού πληθυσμού. Ήταν αδύνατο να συμβεί χωρίς να με πάρουν τα δάκρυα. Ήταν σαν… δύο -ίσως και τρία- κουτάκια αναψυκτικού το ένα πάνω στο άλλο», κατέληξε στην περιγραφή της η Haley Baylee, τονίζοντας ωστόσο πως παραμένουν δύο καλοί φίλοι.