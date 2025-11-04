MENOY

H Μπιάνκα Σενσόρι προκαλεί και πάλι: Δείτε πώς πήγε για ψώνια με την οικογένειά της

THESTIVAL TEAM

Η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori) εμφανίστηκε με ένα ακόμη παράξενο σύνολο, λίγες ημέρες μετά την άφιξή της στην Αυστραλία για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της.

Η σύζυγος του Αμερικανού ράπερ, Κάνιε Γουέστ, εντοπίστηκε να απολαμβάνει τα ψώνια της με την οικογένειά της, τη μητέρα της Alexandra, την αδελφή της Angelina και άλλες γυναίκες. Η γεννημένη στη Μελβούρνη σχεδιάστρια εμφανίστηκε με εσώρουχα από την επικείμενη ομώνυμη σειρά εσωρούχων της.

Είναι γεγονός ότι κάθε εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι γίνεται «viral». Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζουν είτε θαυμασμό για την τόλμη και τη συνέπεια στο καλλιτεχνικό όραμα, είτε ανησυχία για το κατά πόσο οι επιλογές της είναι προϊόν προσωπικής βούλησης ή επικοινωνιακής υπερβολής. Το γεγονός ότι οι εμφανίσεις αυτές γίνονται συχνά σε καθημερινούς δημόσιους χώρους -πλατείες, εστιατόρια, καταστήματα- εντείνει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τα κοινωνικά όρια στο ντύσιμο και την αντίληψη της γυναικείας αυτοέκφρασης.

Οι εμφανίσεις της Μπιάνκα Σενσόρι αποτελούν αντανάκλαση μιας εποχής όπου τα όρια της προσωπικής έκφρασης επαναπροσδιορίζονται συνεχώς. Μπορεί να διχάζουν, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν συζήτηση για το ποιος καθορίζει τι είναι «αποδεκτό» και τι όχι στη δημόσια σφαίρα. 

Πηγή: skai.gr

