H Έλενα Παπαρίζου έγινε 44 και έσβησε κεράκι με το 8 στην τούρτα της – Δείτε βίντεο

Η Έλενα Παπαρίζου γιόρτασε τα γενέθλιά της με φίλους και συνεργάτες της σε κάποιο εστιατόριο και προφανώς δεν γινόταν να μην σβήσει την τούρτα της.

Η μοναδική διαφορά είναι ότι αντί για 44 κεράκια, ή 2 κεριά με τα νούμερα 4, η γνωστή τραγουδίστρια έσβησε το «8». Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι 4+4=8.

Αφού οι δικοί της άνθρωποι της τραγούδησαν το happy birthday, στη συνέχεια έκανε ευχή και έσβησε το κεράκι.