Γρηγόρης Αρναούτογλου: “Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega, ίσως θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου”

THESTIVAL TEAM

Για την τηλεοπτική του πορεία και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «Μαρία τη Νύχτα» με τη Μαρία Σολωμού.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για το διάστημα που παρουσίαζε την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, όταν αποφάσισε να σταματήσει για προσωπικούς του λόγους.

«Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega. Τώρα το μνημονεύω συνεχώς γιατί ίσως θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή μου… Είχα ένα συμβόλαιο στο Mega που ήταν πολύ δυνατό και πάω και λέω στον Πέτρο Μπούτο ότι εγώ ξυπνάω τα πρωινά και δεν χαμογελάω. Δεν έχω κουράγιο να κάνω πρωινό…

Σε παρακαλώ, εγώ αυτό το πράγμα να κοροϊδεύω τον κόσμο, να βγαίνω για να παίρνω λεφτά, τελειώνει. Δεν πέρναγα καλά εγώ. Τι να βγαίνω να λέω ψέματα;

Μου είπε να φύγω και ότι θέλουν να με κρατήσουν, δίνοντας κάποια χρήματα από το συμβόλαιο, όχι όλα», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. 

