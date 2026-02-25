Γιώτα Φέστα: Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα, έπαθε υστερική κρίση

Τη στιγμή που είχε ανακοινώσει στον πατέρα της πως είχε χωρίσει από τον τότε σύζυγό της και είχε μείνει έγκυος από έναν άλλο άντρα θυμήθηκε η Γιώτα Φέστα.

Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή ήταν η πιο τολμηρή της κίνηση και ότι μετά από όσα είπε σε εκείνον, ο πατέρας της έπαθε υστερική κρίση. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγινε η διάγνωση, με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως συνδεόταν με το στρες που βίωσε.

Περιγράφοντας το συμβάν στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, η Γιώτα Φέστα αφηγήθηκε: «Εγώ υπήρξα ένα πολύ απείθαρχο παιδί. Εγώ ήμουν παντρεμένη και ζούσα στη Γλυφάδα. Αυτό το γνώριζε ο πατέρας μου. Το πιο τολμηρό πράγμα που έκανα ήταν να το πω ότι έχω χωρίσει, ότι γνώρισα έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαι παντρεμένη και ότι είμαι έγκυος. Αυτό ήταν αλήθεια και όταν του το είπα έπαθε μια επιληπτική κρίση. Τον πήγανε στο Αιγινήτειο και διαγνώστηκε με υστερική κρίση. Είχε πάθει μια υστερική κρίση από το άγχος του. Ήθελα να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το βάρος που είχα και νόμιζα ότι αν του το πω θα φύγει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός επισήμανε ότι ο πατέρας ήταν ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος. «Eμένα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αριστερός, ήτανε στο δεύτερο αντάρτικο και έκανε παιδί στα σαράντ0 του. Γενικά κουβαλάμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι η μάνα μας και ο πατέρας μας. Κουβαλούσε μια μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή του. Ήταν ένας πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος και είχε περάσει πολύ σκληρά ο πατέρας μου. Σε αντίθεση με τη μητέρα μου», πρόσθεσε.

Αντιθέτως, η μητέρας της είχε έναν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. «Η μητέρα ήταν τελείως άλλη. Ήταν ελεύθερη, ήτανε μια μητέρα γεμάτη ζωή. Πολύ απλή γυναίκα σε σχέση με τον πατέρα μου, που ο πατέρας μου ήταν μεν, δεν ήτανε μορφωμένος με ακαδημαϊκά, αλλά είχε μια μεγάλη αγάπη στα βιβλία, γενικά στη μόρφωση», ανέφερε.