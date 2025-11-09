Γιώτα Φέστα: Ήταν λάθος μου ότι έμεινα εκτός της δουλειάς μου

Η Γιώτα Φέστα παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τη δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη ηθοποιός αναφέρθηκε αφενός στο ρόλο που έχει παίξει το ένστικτο στην προσωπική της ζωή καθώς και αφετέρου στην αναγνώριση των λαθών της.

Ειδικότερα, η Γιώτα Φέστα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ακολουθώ πολύ το ένστικτο στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι πως έχει βγάλει και σε πολύ καλά αλλά και σε πολύ κακά αποτελέσματα. Και σε μεγάλες εκπλήξεις! Πολλά πράγματα δεν θα επαναλάμβανα. Δυστυχώς είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολλά στραβά στη ζωή μου, επίσης είμαι ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τα λάθη του”.

“Νομίζω ότι είναι καλύτερο να αναγνωρίζεις τα λάθη σου από το να μην αναγνωρίζεις τίποτα. Μπορώ να αναγνωρίσω πολύ εύκολα και να αποδεχθώ και ως εκ τούτου να ζητήσω και συγνώμη. Δεν αντέχουμε να αποδεχθούμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Θεωρούμε ότι αυτό θα μας συνθλίψει”.

“Φέτος νομίζω πως θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα από την τηλεόραση, γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητική η παράσταση Festen και πολύ κουραστική. Η επιστροφή στην τηλεόραση ήταν μια προσωπική επιλογή, κλειστή επιλογή δική μου που κράτησε αρκετό καιρό. Ήταν ένα από αυτά τα λάθη, που λέγαμε πριν. Το ότι έμεινα εκτός της δουλειάς μου. Δεν σταμάτησα ποτέ το θέατρο αλλά δεν ήμουν εκεί σε καθημερινή βάση” συμπλήρωσε, ακόμα, η Γιώτα Φέστα στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.