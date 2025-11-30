Γιώργος Σεϊταρίδης: Επιστρέφει στο θέατρο μετά από 12 χρόνια – Η ζωή στο Πήλιο και οι φήμες που ακούστηκαν για τον ηθοποιό

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι έπειτα από δώδεκα χρόνια απουσίας. Ο δημοφιλής ηθοποιός, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τον ρόλο του Περιστερόπουλου στη σειρά του MEGA, «Singles», συμμετέχει στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» στο θέατρο «Έν Άθήναις», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:30.

Μετά από 12 χρόνια ζωής στο Πήλιο, ο Γιώργος Σεϊταρίδης επέστρεψε στην Αθήνα με τη σύζυγό του, Όλγα, επειδή ένιωσε την ανάγκη να παίξει στο θέατρο. Ο ίδιος αισθάνεται χαρούμενος, αλλά και αμήχανος για την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά δρώμενα. «Νιώθω λίγο περίεργα, γιατί είχα αποχή μία δεκαετία, αλλά συνάμα είμαι χαρούμενος. Περνάω καλά τελικά στο θέατρο, μου αρέσει», είπε πρόσφατα ο Γιώργος Σεϊταρίδης στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

«Πέρασαν στιγμές που φοβόμουν να παραδεχτώ πως θέλω να επιστρέψω. Προσπαθούσα να το σβήσω από μέσα μου, έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά όλο αυτό φούντωσε και δεν με άφηνε να ησυχάσω. Κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος να ηρεμήσω ήταν να το δοκιμάσω ξανά και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Η ζωή του ηθοποιού στο Πήλιο και η επαφή με τη φύση

Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Σεϊταρίδης αποφάσισε πριν από 12 χρόνια να εγκαταλείψει την Αθήνα και να μετακομίσει στο Πήλιο, για να έχει μια ζωή πιο κοντά στη φύση μαζί με τη σύζυγό του, Όλγα. Ο ηθοποιός ασχολήθηκε με τη μελισσοκομία και βρήκε τη γαλήνη και την ηρεμία που αναζητούσε.

«Κάποια στιγμή, πήγα στο Πήλιο και μου άρεσε τόσο πολύ, που είπα αυτά τα βαρύγδουπα “εδώ θα πεθάνω”. Όμως κάτι μου έλειπε. Κάτι ζητούσα ακόμα. Πίστεψα ότι στη φύση θα δω ένα κομμάτι της ζωής που, αν δεν το ζούσα, δεν θα το έβλεπα ποτέ», έχει εξηγήσει ο ίδιος.

«Ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε»

Η ανάγκη για μια πιο ουσιαστική, ήρεμη και πνευματική ζωή ήταν ο λόγος που τον οδήγησε, πριν από χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μιλώντας ανοιχτά για την απόφασή του να εγκαταλείψει την πόλη την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, ο Γιώργος Σεϊταρίδης είχε περιγράψει πώς μια εσωτερική αναζήτηση τον ώθησε να ανατρέψει τα πάντα και να αναζητήσει τον εαυτό του στη φύση.

Όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Απρίλιο, στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα», τότε ήταν που μπήκε πραγματικά στο πνευματικό μονοπάτι που τον καθορίζει μέχρι σήμερα. «Πριν από 12 χρόνια ένιωσα ότι θέλω να ζήσω μια ζωή στη φύση. Πήγα στο Πήλιο σε ένα χωριό 150 κατοίκων και πραγματικά γέμισα με άλλα πράγματα. Πράγματα που δεν μπορείς να τα βρεις μέσα σε μία πόλη. Ήρθε εκείνη η στιγμή στη ζωή μου που ο Θεός μου τα έδωσε όλα. Στα 30 έζησα επιτυχίες, αλλά ένιωσα ότι κάτι μου έλειπε. Έφυγα σε μια στιγμή που είχα πετύχει το μοντέλο, ένιωθα ότι όλα καλά. Αλλά κάτι μου έλειπε. Ήταν εσωτερικό αυτό. Επί της ουσίας έψαχνα να βρω τον Θεό μέσα μου. Είναι κι η ψυχή μας, δεν είμαστε μόνο σώμα. Μετά από 10-12 χρόνια βρήκα το πνευματικό μου μονοπάτι», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Τα είχα όλα αυτά που προστάζει να έχει η σημερινή κοινωνία ένας άνθρωπος στα 30 του. Είχα λεφτά, είχα μια αναγνωρισιμότητα, αλλά κάτι έλειπε στο μέρος της καρδιάς», έχει επίσης πει ο ηθοποιός τον Απρίλιο του 2024 στην εκπομπή «Ελένη».