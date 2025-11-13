Γιώργος Σεϊταρίδης: Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται, έμαθα τη συγχώρεση

Νέα σελίδα έχει γυρίσει στη ζωή του ο Γιώργος Σεϊταρίδης, που στο πικ της καριέρας του αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να ζήσει μόνιμα στην επαρχία.

Ο γνωστός ηθοποιός το τελευταίο διάστημα είναι ξανά στην Αθήνα επέστρεψε, μετά από 12 χρόνια στο Πήλιο και αποφάσισε να μιλήσει για τον εαυτό του σε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη. Έτσι το απόγευμα της Πέμπτης (13.11.2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλου ότι βρήκε το νόημα της ζωής μέσω της Ορδοδοξίας.

«Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε την καρδιά του», είπε αρχικά.

«Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε πιο πολύ η λογική, η ενσυναίσθηση και κατανοούσα λίγο καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει μία απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία», δήλωσε ακόμα.

«Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται. Βρήκα τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου, το υπαρξιακό μου ζήτημα. Είμαι πιο ήρεμος και έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου. Έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου», πρόσθεσε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Επίσης, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πώς κατάφερε να αλλάξει η κοσμοθεωρία του, ύστερα από μία επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

«Έγινε πολύ απλά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος, ως βόλτα, αφού είχα πάει να μείνω μόνιμα στο Πήλιο. Εκεί βρέθηκα με έναν γέροντα και μιλήσαμε. Του λέω εγώ δε θέλω τους παππάδες, αγαπάω τον Χριστό από μικρό αλλά δεν θέλω τους παππάδες. Μου λέει “μπορεί να έχεις και δίκιο, τι σε νοιάζει εσένα. Απλά είναι τα πράγματα Τετάρτη και Παρασκευή φάει λαδερό, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνάς. Κάν’ το έναν μήνα από τη ζωή σου και αν σου δώσει κάτι συνέχισε, αν δεν σου δώσει μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία”. Και μου έδωσε», δήλωσε.

«Είναι μία άσκηση. Κι εγώ τυπικά το έκανα στην αρχή. Σταμάτησα το κρέας, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται αυτό που άλλαξε, είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά τα πάντα. Σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου και τα βλέπω όλα αλλιώς. Κατανοώ καλύτερα, είμαι πιο υποχωρητικός, καταλαβαίνω από τα λάθη μου», εξομολογήθηκε αμέσως μετά.

«Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου. Πάντα όλοι και εγώ λένε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Είναι ψέμα, εγώ φταίω», είπε ακόμα ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

«Δε θεωρώ ότι έκανα κάποια υπέρβαση στη ζωή μου όταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στο Πήλιο. Θεωρώ ότι είμαι ένας τύπος, ο οποίος περπατάει αυτό που λέγεται ζωή και ό,τι καταλαβαίνει κάνει. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι μεγάλο», δήλωσε στη συνέχεια για την απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Πήλιο.

«Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και ενεργοποιώντας τες έμαθα την αγροτική ζωή», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.