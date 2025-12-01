Γιώργος Παράσχος: Ευχαριστώ τον Θεό που μου έφερε τον καρκίνο, μέσα από αυτή την περιπέτεια άλλαξε ο τρόπος που σκέφτομαι

Ως μια δοκιμασία περιέγραψε ο Γιώργος Παράσχος την εμπειρία του με τον καρκίνο, σημειώνοντας ότι η περιπέτεια της υγείας του άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεται, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για όσα βίωσε.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Buongiorno», η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, εξήγησε πως διαχειρίστηκε τη διάγνωσή του με ψυχραιμία, λογική και προσευχή.

Όσο για την απόφαση που πήρε μαζί με την πρώην σύζυγό του να μην ανακοινώσουν εξαρχής στην κόρη τους για την περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Παράσχος δήλωσε: «Το διαχειριστήκαμε με λογική, ηρεμία, και προσευχή. Δεν συζητήσαμε με την πρώην σύζυγό μου αν θα πούμε στην κόρη μας ότι έχω καρκίνο, μας βγήκε αυτόματα. Σκεφτήκαμε ότι “γιατί να το μάθει το παιδί;”. Δεν θα γινόμουν πιο γρήγορα καλά αν το μάθαινε, ούτε εκείνη θα κέρδιζε κάτι. Μέσα από αυτή την περιπέτεια έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι και η ψυχοσύνθεσή μου, και είναι ο λόγος που ευχαριστώ τον καρκίνο που ήρθε. Ευχαριστώ τον Θεό που μου τον έφερε. Αν δεν είχε έρθει ο καρκίνος, αν δε μου έφερνε ο Θεός αυτή την αρρώστια, δεν θα καταλάβαινα πράγματα, δεν θα εξαφανιζόταν το εγώ μου. Αυτό που μας τρώει είναι το εγώ μας, ο εγωισμός μας. Η επόμενη αποστολή μου είναι να πάω στο Άγιο Όρος και μετά στον Ταξιάρχη».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός τόνισε ότι η ασθένειά του τον έφερε πιο κοντά με την οικογένειά του και πρόσθεσε: «Δεν τον νικήσαμε τον καρκίνο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τον νικήσω ποτέ. Είμαι από τους τυχερούς που ο καρκίνος ένωσε την οικογένειά μου. Η πρώην γυναίκα μου με στήριξε πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Δε γίνεται να μην την ευχαριστήσω, γιατί μέσα σε όλο αυτό που πέρασα, ήταν μαζί και η νυν σύντροφός μου».