Γιώργος Κρικοριάν: Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν εμμονικά, όχι μόνο στην τηλεόραση

Ο Γιώργος Κρικοριάν παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου το πρωινό της Παρασκευής. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο νεαρός δημοσιογράφος μίλησε αφενός για τις εμμονές στη μικρή μας οθόνη και αφετέρου για τα νούμερα τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κρικοριάν σημείωσε χαρακτηριστικά πως “πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σχολιάζουν εμμονικά. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην τηλεόραση, είναι κάτι που υπάρχει στους ανθρώπους γενικότερα.

“Δόξα τω Θεώ εγώ ήμουν τυχερός στις συνεργασίες μου και φαίνεται αυτό και από τα χρόνια, στα οποία έμεινα στην κάθε συνεργασία”.

“Τα νούμερα τηλεθέασης είναι σαν την βαθμολογία στο ποδόσφαιρο! Απ’ αυτή την πλευρά το βλέπει κι ο κόσμος” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιώργος Κρικοριάν στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.