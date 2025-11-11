Γιώργος Κορόμι: Την άνοιξη θα βαφτίσει την κόρη του – Το όνομα που θα πάρει

Για τον ερχομό της κόρης τους μίλησαν ο Γιώργος Κορόμι και η σύντροφός του, Τίνα, εξηγώντας πως το πρώτο διάστημα μετά τη γέννησή της ήταν αρκετά δύσκολο και για τους δύο. Το ζευγάρι αποκάλυψε επίσης, πότε θα πραγματοποιηθεί η βάφτισή της, αλλά και το όνομα που θα πάρει.

Ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και ανέφερε αρχικά, για την κόρη του: «Μεγάλωσε, είναι πλέον έξι μηνών. Είναι το καλύτερο κορίτσι και κάνει παρέα με όλους. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε με τον ερχομό του παιδιού μας, όμως μας βοήθησαν όλα τα παιδιά που ρωτούσαμε στα social media».

Ο Γιώργος Κορόμι στη συνέχεια, ανέφερε ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχουν περάσει με το μωρό. «Η πιο δύσκολη στιγμή που έχουμε περάσει με το μωρό ήταν όταν έφυγα τώρα στον Άγιο Δομίνικο για το Exathlon», εξήγησε. Με τη σειρά της, η σύντροφός του εξήγησε πόσο την επηρέασε η έλλειψη ύπνου, ενώ σημείωσε πως η βοήθεια της πεθεράς της ήταν πολύτιμη για εκείνη, όταν ο σύντροφός της έφυγε στον Άγιο Δομίνικο.

«Είναι πολύ δύσκολο να μην κοιμάσαι και να πρέπει να ξυπνάς κάθε 2 με 3 ώρες για να θηλάσεις το μωρό. Εγώ πάντα κοιμόμουν τουλάχιστον οχτώ ώρες, στον Καναδά το έχουμε αυτό, πάμε για ύπνο νωρίς. Είχα φρικάρει με τον ύπνο, ήμουν σαν ζόμπι. Όταν έφυγε ο Γιώργος το μωρό ήταν 4 μηνών και έμεινα μόνη μου στο σπίτι. Πάλι καλά είχα και την πεθερά μου», δήλωσε.

Τέλος, αποκάλυψε το όνομα που θα δώσουν στη μικρή, αλλά και το πότε θα πραγματοποιηθεί η βάφτισή της. «Το όνομα που θα δώσουμε στη μικρή είναι Ελεονώρα. Η βάπτιση θα γίνει του χρόνο την άνοιξη, αλλά εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε διαφορετικό μυστήριο για τη βάπτιση και άλλο για τον γάμο», είπε κλείνοντας.