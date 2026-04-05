Γιώργος Κωνσταντίνου: Αυτό για μένα είναι προσωπικό δεδομένο, δεν θέλω να το συζητάω, γιατί να βγάλω την κλειδαρότρυπα και να δουν τη ζωή μου;

Συνέντευξη στην εκπομπή Weekend Live παραχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε ένα διάλειμμα από την παράσταση “Εκείνος κι Εκείνος” που συμμετέχει στο Θέατρο Αργώ.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, σε έναν απολογισμό των πεπραγμένων του, μιλά για την επαγγελματική και προσωπική του ζωή, τα λάθη και τους μεγάλους σταθμούς που τον καθόρισαν.

«Συνήθως οι καλλιτέχνες είναι μποέμ. Με την καλή έννοια, δεν μιλάμε τώρα για αλητείες, μπουζούκια και τέτοια. Αυτή την ελευθερία πνεύματος, ελευθερία κινήσεων, και γενικά ελευθερία επαγγέλματος. Πάντα ένιωθα πάρα πολύ ελεύθερος. Μετά την Κατοχή βέβαια, μετά από τα τόσα που τραβήξαμε. Και πάντα στη ζωή μου ένιωθα ότι δεν θέλω να δεσμευτώ με την κακή έννοια, σε καμία περίπτωση», δηλώνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Δεν ήθελα με τίποτα τη δέσμευση στη ζωή μου. Το να είναι ένας άνθρωπος δίπλα σου, μια γυναίκα ή οτιδήποτε, αν συμβιώσετε πολύ, είναι ευάρεστο. Αλλά το να σε καταπιέζει, όχι», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

«65 χρόνια στο θέατρο έδινα ό,τι είχα και δεν είχα κάθε βράδυ. Από τότε που είχαμε δώδεκα θεατές μόνο στο Θέατρο Τέχνης και μέχρι τώρα που γεμίζουμε ένα θέατρο. Μου έδινε ζωή αυτό. Κι άρρωστος και κουρασμένος και με πένθος και τα λοιπά, έβγαινα εδώ και χανόμουνα, φεύγαν όλα αυτά.

Στην επαγγελματική μου ζωή πέτυχα περισσότερο από την προσωπική. Η ζωή μου ήτανε γεμάτη με πολλά λάθη… Μακάρι να μπορούσα να τα φτιάξω και να ξαναγυρίσω πίσω. Όταν σου ζητάει κάποιος κάτι και από πολυτέλεια δεν το δίνεις, δεν ξέρεις τι κακό κάνεις στον άλλον. Είχα ενδιαφέροντα στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να τα συνδυάσω. Δηλαδή το μόνο πράγμα που δεν με απογοήτευσε, ήταν το θέατρο», εξομολογείται ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Τέλος, σε ερώτηση για τη δημοσιοποίηση της προσωπικής του ζωής, που απέφυγε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου επισημαίνει:

«Ήμουν πολύ αντίθετος. Γιατί να βγάλω την κλειδαρότρυπα και να τη φέρω να δουν τη ζωή μου; Όπως δεν βάζω εγώ το μάτι μου στην κλειδαρότρυπα να δω τη ζωή των άλλων, την ιδιωτική τους ζωή.

Ακριβώς αυτό είναι για μένα το προσωπικό δεδομένο. Δεν θέλω να συζητάω ό,τι κάνω στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, ή οπουδήποτε. Εκείνο που έχει σημασία, είναι να υπάρχει μια αληθινή αγάπη και τίποτα περισσότερο. Δεν μετράει μετά. Ό,τι μπορείς να δώσεις, το δίνεις».