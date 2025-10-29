Γιώργος Κακοσαίος: Δέχομαι φλερτ, όπως και αρνητικά σχόλια στα social media

Ο συνθέτης και τραγουδιστής Γιώργος Κακοσαίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε», μιλώντας για το νέο του επαγγελματικό βήμα, για τις αντιδράσεις από τους θαυμαστές και για τον πατέρα του Γιάννη Πλούταρχο

«Έχω πάρα πολύ άγχος που θα είμαι για πρώτη φορά το “πρώτο όνομα” αλλά χαίρομαι πολύ. Ο πατέρας μου μου έδωσε μία συμβουλή και αυτή ήταν να κάνω τον κόσμο να νιώθει άνετα στο μαγαζί που είμαι και να περνάει καλά. Παλεύω να μπω στην καρδιά του κόσμου, μου αρέσει που μου ζητάμε να βγάλουμε φωτογραφίες», είπε αρχικά ο Γιώργος Κακοσαίος.

Και πρόσθεσε: «Δέχομαι φλερτ στα social media. Δέχομαι και αρνητικά σχόλια στα social media, πολλές φορές μπορεί να με ρίξει λίγο, αλλά μέχρι εκεί».

Σχετικά με τη στήριξη της οικογένειας του, ο τραγουδιστής τόνισε: «Όλη η οικογένεια στηρίζει κι εμένα και την αδελφή μου όπως κάναμε κι εμείς με τον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι ο Γιάννης Πλούταρχος είναι ο πατέρας μου με έχει βοηθήσει στο χώρο αλλά αν προκαλούσα προβλήματα θα είχα και προβλήματα».