Γιώργος Γερολυμάτος: Δεν της έδωσα σημασία και από κακία βγήκε έξω, πήρε ένα τούβλο και μου έσπασε τα τζάμια

Μια εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Γιώργος Γερολυμάτος, το Σάββατο, στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε;” και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά στην ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος τραγουδιστής αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις θαυμασμού που συνάντησε στην μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή αλλά και στα προβλήματα που του δημιούργησε η ωραία του εμφάνιση.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Γερολυμάτος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έλεγαν ότι ήμουν ένας από τους πιο ωραίους άνδρες επί πίστας, εγώ όμως δεν το πίστεψα ποτέ. Γιατί η μάνα μου με είχε μεγαλώσει με πολύ χαμηλό προφίλ και έβλεπα τον εαυτό μου, ότι ήμουν γλυκούλης αλλά μου είχε πει το εξής. “Μην κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη, θα σε ματιάσουν και δεν είσαι ο ωραιότερος, υπάρχουν άλλοι ωραιότεροι από σένα”. Πραγματικά, όντως, θαύμαζα πολλούς άνδρες οι οποίοι ήταν ωραίοι και γοητευτικοί και μου έλεγαν ότι ήμουν και γω γοητευτικός”.

“Ο κόσμος αποφασίσει, εγώ δεν ξέρω τι ήμουν αλλά ξέρω ότι ήμουν γλυκούλης. Αυτό μου έκανε λίγο κακό γιατί ήμουν ένας τραγουδιστής, ο οποίος είμαι αυτός που είμαι, αλλά πρώτα κοίταζαν τι φορούσα και πως ήμουν και σε δεύτερη μοίρα τη φωνή στην πίστα”.

“Έχουν γίνει όλα κατά καιρούς, όπως και στον Σάκη Ρουβά. Να σπάνε τις πόρτες, να με τραβάνε για να μου σκίσουν τα ρούχα… Μια φορά μου έσπασαν το αυτοκίνητο, μόνο και μόνο επειδή ήταν μία που δεν της έδωσα σημασία και από κακία βγήκε έξω, πήρε ένα τούβλο και μου έσπασε τα τζάμια” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Γερολυμάτος στη νέα του συνέντευξη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.