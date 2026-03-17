Γιάννης Ζουγανέλης: Έβαλα σκουλαρίκι για να στηρίξω συνεργάτη μου, που ένας παραγωγός τον αποκάλεσε ”αδερφή”

Καλεσμένος στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη ήταν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (16/3) ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σε μία συνέντευξη από καρδιάς, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο, τη γνωριμία του με κορυφαίες προσωπικότητες της μουσικής, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τα πολιτικά το σχόλια.

«Οι γονείς μου ήταν εξαιρετικοί και αγαπημένοι. Δεν μου έλλειψε τίποτα, ζούσα ένα μύθο. […] Μουσικά πρωτοεμφανίστηκα 15 ετών με τον Χατζιδάκι. O Σαββόπουλος ήταν εξαιρετικός τύπος», περιγράφει ο Γιάννης Ζουγανέλης και εξομολογείται:

«Δεν είμαι αντάξιος της αγάπης του κόσμου. […] Ευτυχώ να παίζω με την κόρη μου στο θέατρο. Οι νέοι ηθοποιοί πρέπει να κάνουν τηλεόραση. Επιβάλλεται και εμείς να τους στηρίξουμε».

«Δεν γίνεται να κυβερνιέται ο κόσμος από τον Τραμπ. Η μάζα μας έχει κάνει απαθείς. Προσέγγισα πολλούς πολιτικούς με ανιδιοτέλεια. […] Ο Νικόλας Άσιμος ήταν ένα πολύ καλό παιδί», δηλώνει σε άλλα σημεία της κουβέντας ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Έβαλα σκουλαρίκι για να στηρίξω συνεργάτη μου, που αποκάλεσε ένας παραγωγός ”αδερφή”», αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης στον Ρένο Χαλαραμπίδη και την κάμερα του One Channel.