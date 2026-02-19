Γιάννης Βούρος: Έλεγα στις καθαρίστριες του θεάτρου να μην καθαρίζουν γιατί δεν πάταγε άνθρωπος

MENOY

Στο πλατό της εκπομπής Πρωίαν σε είδον βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου ο Γιάννης Βούρος, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, μίλησε για τη μακρά του διαδρομή στον καλλιτεχνικό χώρο, τις επιλογές που καθόρισαν την πορεία του και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως ηθοποιός.

«Έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Έλεγα στις καθαρίστριες, από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος. Μπορεί να κάνεις την καλύτερη συνταγή και να μην πετύχει η μαγειρική», είπε αρχικά ο Γιάννης Βούρος.


«Δεν ερωτεύτηκα ποτέ ρόλους. Ερωτευόμουν έργα και συνεργάτες. Ο τρόπος με τον οποίο η δουλειά μου μου έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνω, για μένα είναι μια ευτυχισμένη περίοδος», παραδέχτηκε κλείνοντας ο Γιάννης Βούρος.

