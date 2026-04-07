Γιάννης Βογιατζής: Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου

Αρνητικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή εμφανίζεται ο Γιάννης Βογιατζής. Ο ηθοποιός, που τον περασμένο Ιανουάριο έκλεισε τα 100 του χρόνια, αποκάλυψε ότι φοβάται πως η έντονη συγκίνηση θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του, καθώς το θέατρο υπήρξε ολόκληρη η ζωή του.

Ο Γιάννης Βογιατζής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό HELLO! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή του θεάτρου, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά. «Όχι, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω. Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό. Γιατί εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν. Ζούσα την κατάσταση. Το μυστικό της τέχνης, της οιασδήποτε τέχνης, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Η αλήθεια σώζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν νοσταλγεί το παρελθόν, αλλά ακολουθεί τη ροή των πραγμάτων που έρχονται. «Δεν κοιτάζω το παρελθόν. Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή. Έφερα στον κόσμο έναν υπέροχο γιο, είχα μια οικογένεια πολύ σωστή και αληθινή – και, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό», τόνισε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βογιατζής κλήθηκε να μοιραστεί το δικό του μυστικό μακροζωίας. Πέρα από το γεγονός ότι δεν έπινε και δεν κάπνιζε, στάθηκε στην αδιαφορία του για τα κακεντρεχή σχόλια προς το πρόσωπό του. «Δεν κάπνιζα, δεν έπινα και δεν είχα ένοχη συνείδηση. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Δεν μίσησα ποτέ κανέναν. Καμιά φορά και τώρα μου λένε ”αυτός έλεγε για σένα.” και απαντώ ”ας έλεγε”. Δεν με ενδιαφέρει», εξομολογήθηκε.