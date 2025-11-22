MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν θα πήγαινα στο Real View, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον Απόστολο Γκλέτσο

|
THESTIVAL TEAM

Στο πλατό της εκπομπής του Φάνη Λαμπρόπουλου βρέθηκε καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το βράδυ της Παρασκευής.

Ο γνωστός ηθοποιός, μετά από ερώτηση του παρουσιαστή, αποκάλυψε πως δεν θα πήγαινε με τίποτα καλεσμένος στο Real View.

Απόστολος Γκλέτσος – Σοφία Μουτίδου σε αδιανόητο περιστατικό στον αέρα – Τον είπε «ψεύτη», πέταξε τα μικρόφωνα και έφυγε

«Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα με τον Απόστολο Γκλέτσο. Είμαι… team του πώς πρέπει να είναι ένας οικοδεσπότης.

Αν κάποιος σε πιέζει τόσο πολύ και σε λέει και ψεύτη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, παρά να φύγεις. Να κάτσεις εκεί και να σε “χτυπάνε”;», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Έρευνες για 78χρονο κολυμβητή που αγνοείται από την παραλία του Πόρου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

BBC: Τα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, το “wish list” του Πούτιν και οι ουκρανικές παραχωρήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Παγκράτι: 84χρονος οδηγός παραβίασε την προτεραιότητα και έγινε το φονικό τροχαίο με θύμα την 75χρονη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές” – Η ανάρτηση μετά τη συνάντηση με την Λίνα Μενδώνη

ΔΙΕΘΝΗ 23 λεπτά πριν

Νιγηρία: Στους 315 οι απαχθέντες μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: “Αφήνεις πίσω σου ένα φως που στο ορκίζομαι δεν θα σβήσει ποτέ”