Γιάννης Τσιμιτσέλης: Δεν δέχομαι ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι το θέατρο, μάλλον το λένε κάποιοι για να έχουν να πουν κάτι

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του vidcast που παρουσιάζει η Νάνσυ Παραδεισανού στο Youtube.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα “πεσίματα” των δημοσιογράφων αλλά και την τοποθέτηση του συναδέλφου του, Στράτου Τζώρτζογλου πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τόνισε αρχικά πως “με ρώτησαν και με μια κάμερα έξω από το θέατρο για το “μεγάλο κρεβάτι”. Όταν έρχεται κάποιος για να με ρωτήσει κάτι, νιώθω ότι οφείλω να μιλήσω. Πάντα πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι η ερώτηση αλλά η απάντηση που θα δώσει ο καθένας”.

“Σίγουρα μπορεί να απομονωθεί ένα κομμάτι ή οτιδήποτε, αλλά δεν μου φταίει σε κάτι το κοριτσάκι απ’ έξω με τον οπερατέρ και περίμενε τόση ώρα για να περάσω εγώ και να του πω “ΟΚ, ευχαριστώ”, Γιατί κάποιος αρχισυντάκτης του είπε “θα πας στον Τσιμιτσέλη και θα τον ρωτήσεις αυτό”. Πάντα λέω “ρώτα με ό,τι θες αλλά έχω και γω το δικαίωμα να σου πω ότι δεν θέλω να απαντήσω ή να απαντήσω”. Η απάντηση μου είναι το θέμα, δεν είναι η ερώτηση σου το θέμα”.

“Τώρα, όσον αφορά για το “ένα μεγάλο κρεβάτι”, φυσικά και δεν το δέχομαι. Δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι το θέατρο. Πως να το κάνουμε; Δεν είναι. Μάλλον το λένε κάποιοι για να έχουν να πουν κάτι” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη.

Γιάννης Τσιμιτσέλης

