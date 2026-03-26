Γιάννης Σαρακατσάνης: Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί όταν είχε βγει το metoo, μια φορά δεν είδα μια σκοτεινή πτυχή σ’ αυτόν τον άνθρωπο

Με αφορμή τη θεατρική και την τηλεοπτική του παρουσία αυτή τη σεζόν, ο Γιάννης Σαρακατσάνης βρέθηκε καλεσμένος της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στο “Νωρίς νωρίς” της ΕΡΤ.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη νέα σύμπραξη με τον Γρηγόρη Βαλτινό στη σκηνή για τον οποίο και εξηγεί πως αποτελεί έμπνευση για τους νεότερους συναδέλφους του.

Ειδικότερα, το πρωινό της Πέμπτης, ο Γιάννης Σαρακατσάνης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαι πάρα πολύ τυχερός. Αυτή την παράσταση την πρωτοκάναμε το 2018, παίξαμε μια ολόκληρη χρονιά και πήγε πολύ καλά. Τόσο καλά που, προφανώς, του Γρηγόρη του έμεινε ένα απωθημένο να την ξανακάνουμε. Φέτος ήρθε η ευκαιρία και την ξανακάνουμε”.

“Θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερός που παίζω με τον Γρηγόρη και θα πω γιατί. Ειδικά την περίοδο που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, το καλοκαίρι του 2018, που είχαν βγει όλα τα metoo και είχαμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε αν, άραγε, όλοι οι διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί έχουν ένα μαύρο παρελθόν και μια σκοτεινή πλευρά”.

“Θέλω να σας πω πως έναν ολόκληρο χρόνο που έπαιζα με τον Γρηγόρη, Θεσσαλονίκη που πήγαμε για δυο μήνες και άλλον έναν χρόνο τώρα, μια φορά δεν είδα μια σκοτεινή πτυχή σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει χορτάσει την ζωή του, έχει χορτάσει να είναι σταρ, να είναι ωραίος, έχει την οικογένεια του και σου βγάζει μια ενέργεια που ‘ναι πάρα πολύ εμπνευστική για έναν νεότερο ηθοποιό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Σαρακατσάνης στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.