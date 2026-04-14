Γιάννης Μπέζος: Φυσικά και ο γάμος έχει βλαβερές συνέπειες

Ο Γιάννης Μπέζος παραχώρησε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Real και την Κορύνα Μαντάγαρη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε γενικότερα για το γάμο, αλλά και για την κοινή πορεία του με τη Ναταλία Τσαλίκη.

Μετράτε 41 χρόνια κοινής πορείας με τη Ναταλία Τσαλίκη. Έχετε περάσει από… 40 κύματα μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες. Ποιο συστατικό λειτουργεί σαν κόλλα μεταξύ σας;

Αναταράξεις θα υπάρχουν οπωσδήποτε, γιατί οι ελεύθεροι άνθρωποι συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους. Αλλά ακόμα και η διαφωνία πρέπει να διέπεται από μια ποιότητα, αυτό είναι, άλλωστε, και το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής. Όταν διαφωνείς ουσιαστικά και καταφέρνεις το σπουδαίο κατόρθωμα του να ακούς την άλλη πλευρά, και αυτό συμβαίνει εκατέρωθεν, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό.

Ο γάμος έχει τελικά βλαβερές συνέπειες;

Φυσικά και έχει. Ο γάμος είναι μια επικύρωση, μια επίσημη νομική πράξη, συχνά με την «άνωθεν» ευλογία. «Οι βλαβερές συνέπειες» αναδεικνύουν τις δυσκολίες που ενέχει η συνύπαρξη. Είναι μεγάλο στοίχημα το να συνυπάρχεις, να μοιράζεσαι τον χρόνο σου και, κυρίως, τον τρόπο που ζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αρκεί μόνο η αγάπη, χρειάζονται πολύ περισσότερα.

Το μεγάλο στοίχημα είναι το πώς ανακαλύπτεις τον άλλον κάθε ημέρα. Πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια για να ανακαλύψεις αυτό που κρύβει ο άνθρωπος δίπλα σου και όχι μόνο αυτό που δείχνει μόνιμα. Αν το πετύχεις αυτό, η ζωή σου γίνεται γοητευτική. Ειδάλλως καταλήγει βαρετή και, πολλές φορές, αφόρητη.