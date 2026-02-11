MENOY

Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Αϊβάζης παραχώρησε συνέντευξη στον Νίκο Γεωργιάδη και στο vidcast της Huffington Post και αναφέρθηκε στην Μαρία Κορινθίου, σχεδόν δυο χρόνια μετά τον χωρισμό τους. Δεν θεωρεί τον γάμο τους αποτυχημένο. Πιθανολόγησε πως ίσως έκανε λάθη, που ενόχλησαν την σύζυγό του. Μαζί απέκτησαν μια κόρη και προσπαθούν να την μεγαλώσουν σωστά.

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης (11-02-2026), ο Γιάννης Αϊβάζης παραδέχτηκε πως ο χρόνος έφερε φθορά στη σχέση και στον γάμο του, με την Μαρία Κορινθίου.

«Δεν θεωρώ αποτυχημένο έναν γάμο που τελειώνει στα 18 χρόνια. Είναι μισή ζωή, μπορεί και μια ολόκληρη. Είμαι περήφανος που έχουμε ένα παιδί χωρίς κατάλοιπα, πολύ υπεύθυνο και πάρα πολύ ώριμο. Ακόμα και στη δύσκολη δική μας στιγμή ήταν εκείνη που μας έδωσε την αλήθεια» είπε ο Γιάννης Αϊβάζης για την Μαρία Κορινθίου και συνέχισε στο ίδιο πνεύμα.

«Για να παραμείνουμε 18 χρόνια μαζί σημαίνει κάτι κάναμε καλά. Δεν μπορείς να συμβιβάζεσαι 18 χρόνια. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε τι θα πουν οι άλλοι. Μπορεί κι εμείς να μην περιμέναμε να χωρίσουμε», εξομολογήθηκε.

«Μετά από 18 χρόνια παντρεμένος είναι δύσκολο ξαφνικά να είσαι μόνος και όταν ξυπνάς να μιλάς με το σκύλο σου. Από την παλιά μου ζωή μου λείπει να σηκώνονται και να φιλάω το παιδί μου», συμπληρώνει.

«Δεν μπορεί να τα έκανα όλα σωστά στο γάμο μου. Κάτι δεν θα πρόσφερα και δεν θα ήταν ικανοποιημένη η Μαρία», εξομολογείται επίσης ο Γιάννης Αϊβάζης.

Πρόσφατα, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε ερωτηθεί ξανά για τη Μαρία Κορινθίου και την προσωπική του ζωή και είναι δηλώσει: «Με ενοχλούν πάρα πολύ τα δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Πάντα με ενοχλούσαν και αυτή τη στιγμή με ενοχλεί πάρα πολύ που δε μπορώ να είμαι ελεύθερος σαν άνθρωπος να κάνω αυτό που θέλω».

