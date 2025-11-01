Γέμισε με 100ευρα το παπούτσι της νύφης η Ιωάννα Τούνη – Δείτε βίντεο

Το απόγευμα του Σαββάτου η διάσημη influencer, Ιωάννα Τούνη, πάντρεψε την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της. Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Η Στέλλα Πάσσαρη ντύθηκε νυφούλα στο σπίτι της κολλητής της και κουμπάρας της, Ιωάννας Τούνη. Τηρώντας το έθιμο η κουμπάρα φρόντισε να βάλει στο παπούτσι της νύφης όσα χαρτονομίσματα χρειάζονταν για να εφαρμόσει τέλεια. Ομολογουμένως, η κουμπάρα δεν τσιγκουνεύτηκε καθόλου. Το ίδιο ισχύει και για τον κουμπάρο του ζευγαριού.

Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στον λογαριασμό της στο Instagram: