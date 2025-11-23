MENOY

Φίλιππος Σοφιανός – Η στιγμή που ο ηθοποιός δακρύζει στον αέρα της ΕΡΤ: Ρε παιδιά, διάολε…

Για τη μακρόχρονη πορεία του στον χώρο της υποκριτικής μίλησε ο Φίλιππος Σοφιανός, καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στο “Τζενερέισον ΣΚ” της Κυριακής (23/11). Μέσα από μία ζεστή και ενδιαφέρουσα κουβέντα, ο γνωστός ηθοποιός ξεδίπλωσε το κουβάρι της ζωής του και, παρακολουθώντας τα πλάνα από το αφιερωματικό βίντεο που του ετοίμασαν οι συντελεστές της εκπομπής, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του.

«Ρε παιδιά, διάολε… πού τα βρήκατε όλα αυτά; Ωραία… τα σέβη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Υπήρξαν δουλειές που νόμιζα ότι είχαν χαθεί, όπως η “Παρακαμπτήριος” στην ΕΡΤ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πια. Υπέροχο σήριαλ», σχολίασε με εμφανή φόρτιση ο Φίλιππος Σοφιανός, αμέσως μετά την προβολή του βίντεο.

«Είχα επίγνωση του τίτλου του “ζεν πρεμιέ” και ήταν κάτι που με βοήθησε να διεκδικήσω πράγματα. […] Είμαι δάσκαλος υποκριτικής 25 χρόνια και έχω δει πολλές κατηγορίες ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν. Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες», επισημαίνει σε άλλο μέρος της κουβέντας.

«Για μένα ένας καλός ηθοποιός πρέπει πρωτίστως να έχει ήθος, σεμνότητα και στοχοπροσήλωση στη δουλειά του. Ένας καλός ηθοποιός δεν εφησυχάζει ποτέ, δεν επαναλαμβάνεται και πειραματίζεται», σημειώνει ο Φίλιππος Σοφιανός.

«Η πιο ώριμη τηλεοπτική μου συνεργασία ήταν εκείνη με τον Κώστα Κουτσομύτη. […] Αν έκανα σήμερα μία τηλεοπτική εκπομπή, θα ήθελα αυτή να έχει ως θέμα της το θέατρο», παραδέχεται ο Φίλιππος Σοφιανός.

